Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Kompozytor to laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". Światową sławę zdobył dzięki swojej muzyce filmowej. Przez lata tworzył ścieżki dźwiękowe do kasowych hollywoodzkich produkcji. W twórczości Kaczmarka znajduje się ponad pięćdziesiąt filmów długometrażowych i dokumentalnych, w których pojawia się muzyka jego autorstwa. Na jego koncie znajdują się liczne nagrody i wyróżnienia.

