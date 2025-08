Nie ma zarzutów dla Bąkiewicza. Zaskakujący ruch prokuratora

Prokurator wniósł o wyłączenie go z prowadzenia czynności wobec Roberta Bąkiewicza, co uniemożliwiło postawienie zarzutów.

- W tej chwili referenta tego postępowania nie ma, ponieważ przebywa na urlopie. Został wyznaczony inny prokurator do przeprowadzenia tej czynności. On złożył wniosek o wyłączenie go od wykonania tej czynności - tłumaczył dziennikarzom prok. Witkowski.