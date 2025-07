Szczegóły transakcji ujawnił w sieci mecenas Babci Kasi - Jerzy Jurek . " Mówił, że nic nie zapłaci . Bąkiewicz rozlicz się do końca, zamiast chodzić w tę i nazad, bo jak nie to Babcia Kasia się z Waćpanem policzy przy wyjawieniu majątku!" - napisał na platformie X.

Informacje we wtorek potwierdził portal Goniec.pl, przekazując dodatkowe informacje. Według mediów inna komorniczka, Małgorzata Gołaszewska, ściągnęła z tego samego tytułu 861,96 zł. Bąkiewicz miał jej wówczas powiedzieć, by się "nie napinała", bo on i tak zostanie wkrótce ułaskawiony przez prezydenta.