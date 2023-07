W poniedziałek doszło do wypadku lotniczego w Chrcynnie w pow. nowodworskim (Mazowieckie). Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym grupa osób schroniła się przed deszczem.

Polsat News dotarł do nagrania, na którym widać jak samolot leci "bokiem" i dynamicznie traci wysokość . Nagranie urywa się chwilę przed tym, gdy maszyna uderza w hangar.

Katastrofa samolotu koło Nasielska

Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej wskazała, że ofiary to m.in. osoby, które schroniły się w hangarze przed złymi warunkami atmosferycznymi. - Wiadomo, że każdy człowiek, który wie o tym, że zbliża się burza będzie szukał schronienia w bezpiecznym miejscu. Niestety, ten hangar się takim nie okazał - powiedziała.

Sprecyzowała, że w samolocie leciało trzech pilotów, jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda , odparła, że "jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne".

Z doniesień służb wynika, że dwóch mężczyzn w wieku ok. 40 lat zabrano śmigłowcami LPR do szpitali w Warszawie. Inni ranni trafili do placówek w Ciechanowie i Płońsku.