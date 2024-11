Piękna poniedziałkowa pogoda ma dosyć krótką datę ważności. Wygląda na to, że już we wtorek warunki w części kraju staną się bardzo nieprzyjemne. Do Polski wróci ochłodzenie, a na południu synoptycy spodziewają się gęstych mgieł. Specjaliści ostrzegają też przed niebezpiecznym oblodzeniem na południowych krańcach Polski. Sprawdź, gdzie warunki będą najgroźniejsze.