Pogoda w Polsce wkrótce spłata nam figla. Wszystko za sprawą ocieplenia, które do nas zmierza.

Pogoda spłata figla. W nocy mróz, w dzień na plusie

Według najnowszej prognozy pogody temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na południu , około 0 stopni w centrum, do 4 stopni Celsjusza na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie może być to -6 stopni Celsjusza. Późno po południu na północnym wschodzie zapowiadany jest szybki spadek temperatury poniżej 0 stopni, powodujący oblodzenie dróg i chodników.

Wiatr w czwartek bęzdzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wybrzeż okresami dość silny i w porywach sięgnie do do 55 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 65 km/h, lokalnie powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.