Jak wynika z prognoz synoptyków z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, w najbliższych dniach śnieg będzie padać nie tylko w górach , jak do tej pory, lecz również na nizinach. Pierwsze opady śniegu pojawią się już w czwartek i w kolejnych dniach w wielu województwach zrobi się biało.

Śnieg na nizinach

To jednak dopiero początek zmian. Opady śniegu na Suwalszczyźnie będą trwały również w piątek, zaś według prognoz IMGW w weekend masy białego puchu pojawią się w znacznej części kraju.

Biały i deszczowy weekend

Ostrzeżenie dla kierowców

Według prognoz IMGW w czwartek w centrum oraz na północnym wschodzie kraju nocą temperatury minimalnie spadną poniżej zera stopni Celsjusza . Nocne przymrozki będą się pojawiać nie tylko na tych terenach. W sobotę na północnych i południowych krańcach Polski może być nawet sześć stopni mrozu , a w centrum i na zachodzie kraju termometry pokażą do -3 st. C . Niskie temperatury w nocy, w połączeniu z mokrą aurą sprawią, że od czwartku pojawią się oblodzenia .

Chociaż w nocy i nad ranem będzie chłodno, a w wielu miejscach nawet mroźnie, to już w ciągu dnia temperatury przeważnie będą dodatnie. Najchłodniej w ciągu dnia będzie w sobotę - wówczas temperatury w większości kraju wyniosą jedynie kilka stopni powyżej zera. W niedzielę i poniedziałek będzie cieplej: od kilku stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie.