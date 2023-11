Rosnące temperatury w stratosferze mogą doprowadzić do wyjątkowo srogiej zimy. Występujący na obszarze podbiegunowym wir polarny jest wyraźnie narażony na zniekształcenie, co może odbić się na mieszkańcach Europy. Możliwy jest powrót do sytuacji z 2021 r., kiedy Stary Kontynent nawiedziły liczne śnieżyce i bardzo niskie temperatury.