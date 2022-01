- Nikt nie zrobił więcej dla Rosji Putina i budowy Nord Stream 2 niż Europejska Partia Ludowa. Na jej czele stoi kto? Donald Tusk. Pobiera tam zapewne pensje, ma swoich mocodawców za granicą - mówił szef rządu.

- Wzywam pana Donalda Tuska żeby zrezygnował natychmiast z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. To poprzez Nord Stream 2 niestety ta błędna polityka EPL spowodowała, że mamy taką sytuację, ze Putin ma w swoim ręku instrumenty szantażu - powiedział Mateusz Morawiecki.



Jak dodał Europejska Partia Ludowa nie "dywersyfikowała dostaw gazu oraz nie była za ochroną naszej granicy" - Teraz przynajmniej nie przeszkadzajcie - tłumaczył.





Mateusz Morawiecki: Warto podjąć męską decyzję

Premier Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska.





- Panie Donaldzie. Warto być przyzwoitym, warto zrezygnować z tego przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej, która doprowadziła do szalonego błędu. Do tego, że dziś Putin mając gazociąg północny i Niemców w swoim ręku próbuje szantażować całą Europę i jakie tworzy dla nas kłopoty. Gaz bardzo mocno podrożał na skutek tego szantażu. Na bok te wszystkie uszczypliwości i warto podjąć męska decyzję. Do tego Pana natychmiast wzywam - podsumował.