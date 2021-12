Monika Falej składa wniosek do NIK w sprawie systemu Pegasus

Posłanka Lewicy Monika Falej złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie możliwych nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem systemu Pegasus. To efekt informacji agencji Associated Press o inwigilowaniu Krzysztofa Brejzy, Romana Giertycha i Ewy Wrzosek.

