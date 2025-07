Katarzyna Nowakowska , wiceministra zajmująca się polityką społeczną, podkreśla, że "każdy w DPS musi być bezpieczny". Zapowiada, że jeszcze w tym roku rozpoczną się szkolenia audytorów. - Same audyty rozpoczną się w pierwszym kwartale 2026 roku. Taka kontrola odbędzie się w każdym domu pomocy społecznej w Polsce - podkreśla wiceministra.

Kontrole wynikają z realizowanego przez ministerstwo projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, czyli FERS-u. - Pierwotnie miało to być badanie potrzeb mieszkańców domów pomocy społecznej, jednak ze względu na skalę i charakter sygnałów docierających z placówek zdecydowaliśmy o rozszerzeniu zakresu o element audytu. Chcemy, by była to pogłębiona analiza służąca ocenie bezpieczeństwa mieszkańców, poszanowania ich praw oraz jakości świadczonego wsparcia. Każdy w DPS musi być bezpieczny - mówi Interii Nowakowska.