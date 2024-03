W piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została ostateczna wersja nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie dotyczy prac domowych. Opatrzono ją adnotacją "skierowanie projektu do podpisu ministra", a następnie "skierowanie aktu do ogłoszenia". Oznacza to, że nowelizacja została podpisana przez minister edukacji.

Reklama