Minister odpowiada na rewelacje Dzikiego Trenera. "Objaśniam szczegóły"

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dziki Trener komentuje

1 lipca weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program Pierwsze Mieszkanie, na który składa się m.in. system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum - bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat. To właśnie to rozwiązanie skrytykował Dziki Trener.