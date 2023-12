Kontrole przewoźników zostaną wzmożone

- Po tym spotkaniu pan Jaszczur i obecni przewoźnicy zadeklarowali, że rozważą złagodzenie protestu , jeżeli kontrole będą bardziej wzmożone - przekazał Alvin Gajadhur . Dodał, że wraz z szefami innych służb zadeklarował, że wspominane kontrole będą nasilone, zwłaszcza na drogach dojazdowych do przejść granicznych, na których są blokady.

Podczas kontroli mają być przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, straży granicznej oraz policji. - Będziemy prowadzili kompleksowe kontrole pojazdów z Ukrainy. Oczywiście już je prowadzimy, ale będą one nasilone - dodał.

W ponad połowie skontrolowanych przewoźników z Ukrainy wykryto nieprawidłowości

Zdaniem ministra "każdego roku kilkanaście tysięcy pojazdów ciężarowych z Ukrainy" było poddawanych kontrolom przez Inspekcję Transportu Drogowego. - Przez 11 miesięcy tego roku inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego przeprowadzili blisko 15 tys. kontroli pojazdów należących do przewoźników z Ukrainy - przekazał. - Ogólna liczba kontroli, które w tych 11 miesiącach przeprowadziliśmy w całym kraju to 180 tys., w tym 84 tys. kontroli pojazdów należących do przewoźników zagranicznych - dodał Gajadhur.