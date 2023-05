Minister Waldemar Buda udał się na jeden z terenów budowy w Warszawie. Tym, co zobaczył, polityk podzielił się w sieci. Nie szczędził przy tym ostrych słów.

Patodeweloperka. Waldemar Buda grozi kontrolą

"To jest pazerność połączona z głupotą" - napisał Buda na Twitterze. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać dom, przy ścianie którego znajdują się balkony nowo budowanego bloku mieszkalnego. Powiedzieć, że balkony znajdują się centymetry od ściany domu to jak nic nie powiedzieć. Blok jest też wyraźnie wyższy od drugiego budynku.

"Coś takiego buduje się w Warszawie. Skontrolujemy tę inwestycję" - napisał Waldemar Buda w dalszej części wpisu.