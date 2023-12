Do kradzieży w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska miało dojść do ostatnich tygodniach. Jak czytamy na stronie Radia ZET, skradzione miały zostać przedmioty przejęte przez służbę celną od pasażerów. Znajdowały się one w gablocie w siedzibie resortu przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Wśród wystawionych przedmiotów miały znajdować się m.in. kły słoni afrykańskich i figurki z kości słoniowej. Dziennikarze podają, że informacje o zdarzeniu dostali od pracowników resortu.