W założeniu miało być zupełnie inaczej. Witająca się powoli z resortem klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska dzień przed prezentacją projektu w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie, na którym widać, jak w późnych godzinach pracuje nad nową ustawą. Posłanka chciała pokazać, że startuje z werwą, a resort, do którego jest przymierzana, należy jej się bez żadnych wątpliwości.

Dzień później wspólnie z Borysem Budką z Koalicji Obywatelskiej (przymierzany do Ministerstwa Aktywów Państwowych) zaprezentowała na konferencji prasowej projekt. Jak utrzymuje środowisko Polski 2050, oba ugrupowania były współautorami proponowanych rozwiązań, a określenie "lex Kloska" (używane głównie przez PiS) jest krzywdzące dla samej posłanki z Konina.

Rozmówca z Polski 2050: Jest straszne wkurzenie, szczególnie po stronie Donalda

- Na tę całą sytuację jest jakieś straszne wkurzenie, szczególnie po stronie Donalda. Prawda jest jednak taka, że to Budka był odpowiedzialny za tę ustawę . Sam wyszedł na pierwszą konferencję prasową razem z Pauliną, a potem zapadł się pod ziemię. Paulina wpadła w wir medialny i po prostu nie obroniła tej sytuacji - wzrusza ramionami parlamentarzysta Polski 2050.

Ewidentnie to sama Hennig-Kloska wypinała pierś do orderów, niejednokrotnie promując tę ustawę w mediach. Dlatego też nie może dziwić, że opozycja natychmiast przypięła tej ustawie twarz posłanki Polski 2050. Zresztą sama tego chciała.

- Paulina dała twarz tej ustawie , a prawda jest taka, że zgłaszała do niej poprawki i ją promowała. Popełniła błąd komunikacyjny - słyszymy w partii.