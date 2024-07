Wskutek licznych pytań o to, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na przyszłorocznych testach, Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat dotyczący wymagań egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego od 2025 roku .

Matura 2025 i egzamin ósmoklasisty 2025. Komunikat CKE

Z rzeczonego komunikatu wynika, że w przypadku matury w formule 2023 sprawdzony zostanie "poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych" , które zostały określone w załączniku 1 (LO i T) do rozporządzenia ministra edukacji z 28 czerwca bieżącego roku . Chodzi o tzw. "uszczuplone podstawy programowe" .

Wyjątkiem będzie egzamin rozszerzony z WOS-u. W roku szkolnym 2024/2025 osoby przystępujące do testu z wiedzy o społeczeństwie będą musiały liczyć się z wymaganiami określonymi w załączniku 3 (H i WOS w LO i T) do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. Od roku szkolnego 2025/2026 wymagania będą określone na podstawie załącznika 1 (LO i T).

A co z osobami piszącymi maturę w formule 2015? W ich przypadku sprawdzany będzie "poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół".

Informatory od CKE. Jest termin

CKE poinformowała o terminie opublikowania informatorów od roku szkolnego 2024/2025 - dotyczących zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego w formule 2023. Zostaną one upublicznione na stronie internetowej CKE do 1 września bieżącego roku. Jeśli chodzi o egzamin maturalny w formule 2015, to od roku szkolnego 2024/2025 obowiązuje informator ogłoszony na stronie CKE (bez aneksów).