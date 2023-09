Mateusz Morawiecki: Polska i Korea mają ze sobą wiele wspólnego

Jak mówił szef rządu, Polska i Korea, choć oddalone od siebie, mają ze sobą wiele wspólnego, czyli doświadczenie życia w cieniu potężnego sąsiada. - Rosja jest naszym sąsiadem i to, co dziś robi w Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie powoduje, że dzielimy te same refleksje, obawy i nadzieje dotyczące przyszłości - powiedział Morawiecki.