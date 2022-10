Czwarta edycja programu "Mój Prąd" po raz kolejny umożliwia Polakom uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki, jednak na innych zasadach niż w przypadku wcześniejszych edycji.

Na czym polega ta inicjatywa i do kogo jest skierowana? Ile można zaoszczędzić w ramach programu "Mój Prąd 4.0"? Wyjaśniamy.

"Mój Prąd 4.0". Co to za program i do kogo jest skierowany?

"Mój Prąd 4.0" to program, który ma na celu propagowanie idei odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także promowanie jej autokonsumpcji.

Osoby, które pragną zwiększyć swoją niezależność energetyczną w dobie wysokich cen prądu w 2022 roku, mogą starać się o dofinansowanie do zakupu samych paneli fotowoltaicznych lub instalacji fotowoltaicznych wraz z dodatkowymi urządzeniami, takimi jak: magazyny energii lub magazyny ciepła.

Kto skorzysta z dofinansowania w ramach programu "Mój Prąd"?

O dotacje do mikroinstalacji (PV) o mocy od 2 do 10 kWp i urządzeń gromadzenia energii starać mogą się jednak wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, o ile rozliczają się one w ramach net-billingu.

Dotyczy to nowych prokonsumentów, a także dotychczasowych użytkowników, którzy na rzecz systemu wprowadzonego 1 kwietnia 2022 zrezygnowali z rozliczania w systemie opustów.

Ile można zaoszczędzić w ramach programu "Mój Prąd 4.0"?

Zostanie beneficjentem programu "Mój Prąd" gwarantuje dodatkowe środki dla osób, które rozważają zakup paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Maksymalne wsparcie na instalację PV wraz z dodatkowymi akcesoriami może bowiem wynieść nawet do 20 500 zł.

"Mój Prąd" się opłaca. Ile wynosi dofinansowanie?

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd 4.0" na zakup poszczególnych elementów?

4000 zł - na zakup samej mikroinstalacji fotowoltaicznej

5000 zł - na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z innymi elementami

5000 zł - na zakup magazynu ciepła

7500 zł - na zakup magazynu energii elektrycznej

3000 zł - na zakup systemów zarządzania energią (HEMS/EMS)

Prokonsument, który skorzystał już z dofinansowania do fotowoltaiki, ale teraz rozważa rozbudowę instalacji o dodatkowe elementy i przechodzi na system net-billingowy, również może liczyć na wsparcie. W takiej sytuacji dodatkowa dotacja do PV wyniesie do 2000 zł na jedno przedsięwzięcie, a dla rozwiązań zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej do 5000 zł.

"Mój Prąd". Ile trzeba samemu dołożyć na instalację fotowoltaiczną?

Nie wolno nam zapominać o tym, ile trzeba samemu dołożyć na instalację fotowoltaiczną. Wiadomo, że w ramach programu "Mój Prąd 4.0" dofinansowanie nie może przekroczyć 50 procent poniesionych kosztów. Prokonsument nie ma więc co liczyć na zwrot więcej, niż połowy kosztów.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dopłatę do fotowoltaiki?

Wnioski o dopłatę do fotowoltaiki w ramach programu "Mój Prąd 4.0." można składać od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku lub do chwili wyczerpania środków alokacji. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się na stronie GOV .

