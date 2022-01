Wyjaśnijmy, że ostateczna waloryzacja emerytur zostanie zatwierdzona w lutym. Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł na rękę.

- W 2022 roku zwaloryzujemy tak jak dotychczas świadczenia emerytalno-rentowe - minimalna emerytura przekroczy poziom 1310 zł - powiedziała Interii Marlena Maląg.

- Obecnie przeciętna emerytura w Polsce to ok. 2650 zł. Na Polskim Ładzie zyska ponad 8 mln emerytów, a po wprowadzeniu zaproponowanych przez MF rozwiązań zmiana systemu podatkowego będzie neutralna dla osób o dochodach z przedziału powyżej 4920 do 12800 zł, to będzie kolejna grupa, która na pewno nie straci - zapowiedziała minister rodziny.

Reklama

Czytaj całą rozmowę z Marleną Maląg

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Na najniższą emeryturę mogą liczyć Polacy, które osiągnęli powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).