"Podjąłem decyzję, aby żołnierze w określonych jednostkach wojsk lądowych dostawali dodatek służbowy 450 zł miesięcznie" - napisał Mariusz Błaszczak na Twitterze.

Podwyżka dla żołnierzy. Mariusz Błaszczak zapowiada

"Zależy mi na tym, aby żołnierze ci otrzymywali dodatki, tak, jak inne rodzaje Sił Zbrojnych. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już skierowane do uzgodnień" - dodał.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie podało, od kiedy wypłacane będzie świadczenie, ani do których grup dokładnie trafi.

W poprzednią sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że postanowił powołać Komponent Obrony Pogranicza w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak dodał, powodem decyzji jest obawa przed kolejnym szturmem na granicę.

Błaszczak wziął wówczas udział w przysiędze wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Kolnie (woj. podlaskie).

Mariusz Błaszczak o poborze. Duże zainteresowanie

W swoim wystąpieniu wicepremier wyraził zadowolenie, że akcja naboru do Wojska Polskiego spotyka się z "dużym zainteresowaniem". Podkreślił, że najważniejsze jest to, aby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, potrafiło posługiwać się bronią i wiedziało, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia.

- Licząc się z tym, że znowu możemy zostać zaatakowani z większą siłą, postanowiłem zaakceptować koncepcję dotyczącą powołania w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Komponentu Obrony Pogranicza - poinformował. - Dziś w ramach WOT-u przystępujemy do organizacji tego komponentu - dodał.