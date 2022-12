Małpia ospa w Polsce. Podano najnowsze dane o zakażeniach

Małpia ospa to choroba wirusowa. Zwykle występuje w zachodniej i w środkowej Afryce, ale przypadki zakażeń wykryto w tym roku w wielu krajach europejskich. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na resztę ciała.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowała w listopadzie, że zacznie używać nowego terminu "mpox" jako nazwy dla małpiej ospy. Zmiana terminologii - jak wyjaśniano - jest wynikiem skarg, że obecna nazwa choroby jest stygmatyzująca.

Zmiana nazwy choroby. WHO wprowadza termin "mpox".

- Obie nazwy będą używane jednocześnie przez rok, następnie pojęcie "małpia ospa" zostanie wycofane - podawała WHO w oświadczeniu.

WHO ma mandat do nadawania nowych nazw istniejącym chorobom w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Organizacja zasadniczo stara się unikać kojarzenia jakiejkolwiek choroby lub wirusa z krajem, regionem, zwierzęciem lub grupą etniczną.

Małpia ospa. Wsypka, gorączka i ból głowy

Małpia ospa zaczyna się m.in. gorączką, dreszczami, bólami głowy, uczuciem zmęczenia. Najczęściej do trzech dni od wystąpienia gorączki pojawia się wysypka, która często zaczyna się na twarzy, czasami także w jamie ustnej, a następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała.



Wysypka w małpiej ospie zmienia się, przechodzi różne etapy. Może przypominać tę występującą przy ospie wietrznej lub kile. Różnica tkwi w jednolitej ewolucji zmian.

- Zaczyna się od tego, co nazywamy plamkami. To tylko czerwone obszary. Następnie przechodzi w grudki. To jest coś, co można poczuć. Jest podniesione - wyjaśnia dr Rosamund Lewis ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), cytowany przez BBC. Następnie, jak wskazuje ekspert, czerwone grudki i guzki zaczynają tworzyć pęcherze i wypełniają się białawym płynem, który wygląda jak ropa. Z czasem krosty zaczynają wysychać i tworzą się ciemne strupy, które, na ostatnim etapie, odpadają.

Po chorobie na ciele pozostają blizny.