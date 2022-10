Limity w sklepie internetowym PGG. Niektórzy dostają dziwny komunikat

Sklep internetowy PGG, gdzie podczas sesji we wtorki i czwartki oferowany jest węgiel opałowy na potrzeby gospodarstw domowych, od początku roku sprzedał ok. 1,1 mln ton tego surowca dla ok. 300 tys. odbiorców. Co tydzień spółka produkuje i sprzedaje 50 tys. ton węgla opałowego.

Od niedawna podczas sesji zakupowych w poniedziałki, środy i piątki firma oferuje indywidualnym odbiorcom także miały węglowe.

Ile węgla mogę kupić w sklepie internetowym PGG?

Limit roczny w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej wynosi pięć ton - dwóch ton węgla i trzech ton miału. Limit liczony jest od 11 marca, od kiedy to spółka wprowadziła do sprzedaży węgiel luzem.

PGG zapewnia, że nie powinno być problemów z możliwością dokupienia dwóch ton węgla po wcześniejszym zakupie trzech ton miału.

Komunikat o przekroczeniu limitu w sklepie internetowym PGG. Co robić?

Marcin Spisak, dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A poinformował, że do spółki zgłaszane są pojedyncze sytuacje, gdzie klienci informują, że pojawiają się im komunikaty o przekroczeniu rocznego limitu pięciu ton, choć limit nie został przekroczony.

- Chciałbym przypomnieć, że miały sprzedajemy od 30 września w osobnych sesjach, czyli w poniedziałki, środy i w piątki. Wcześniej cały asortyment sprzedawany był podczas jednej sesji, we wtorki i w czwartki, z wykorzystaniem różnych algorytmów zabezpieczeń limitów. To mogło powodować tego typu incydentalne zdarzenia po wprowadzeniu zmian i sprzedaży w osobnych sesjach - poinformował

Dodał, że te incydentalne zdarzenia są w trakcie analizy, a system jest cały czas udoskonalany. - W tym tygodniu planujemy wdrożyć najnowszą wersję oprogramowania, która całkowicie wyeliminuje możliwość powstania takich sytuacji. Dodatkowo w ramach tej aktualizacji wprowadzone zostaną dodatkowe zabezpieczenia - wyjaśnił Spisak.

Gdzie zgłosić problem?

- Obecnie mamy dwa kanały komunikacji, to jest e-mail: sklep@pgg.pl oraz infolinię sprzedażową dostępną pod numerem telefonu 32 716 00 00 - tłumaczy dyrektor. Dodatkowo - jak przekazał - uruchomione zostało rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji - chatboot dedykowany dla klientów sklepu internetowego.