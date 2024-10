Lasy Państwowe ostrzegają. Poinformowały o "inwazji obcych"

"Jest inwazyjna - szybko się rozprzestrzenia, wypiera nasze rodzime gatunki" - powiadomiły Lasy Państwowe. Chodziło im o inwazję biedronki azjatyckiej, która jest większa od polskich biedronek, przez co może im zagrażać. Jednak obcy gatunek może dać we znaki także ludziom, ponieważ potrafi ukąsić i doprowadzić do reakcji alergicznych. W zimowe miesiące owad ten stara się wejść do polskich domów, przez co może być jeszcze bardziej uciążliwy.