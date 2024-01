Pogoda na sobotę. Temperatura bliska zera

Najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie przez cały dzień termometry będą pokazywać około -7 stopni Celsjusza . Mróz odczują także mieszkańcy Białegostoku i okolic, tam będzie ok. 5 st. C . Poza Podlasiem temperatura oscylować będzie wokół zera . Najcieplej będzie na wybrzeżu - 2 st. C.

Pogoda w nocy z soboty na niedzielę. Trudne warunki w górach

Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około -1 st. C w centrum do 0 st. C na zachodzie i 1 st. C, 2 st. C nad morzem. Mieszkańcy Wybrzeża powinni spodziewać się silnego wiatru, osiągającego w porywach do 70 km/h. Wiać będzie także w górach, gdzie wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. W wysokich Sudetach z prędkością nawet 110 km/h, a w Karpatach do km/h.