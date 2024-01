Lubuskie. Chwile grozy na DK 27. Mogło dojść do tragedii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek w powiecie żarskim na drodze krajowej nr 27 . Gdy kierowca scanii mijał na zakręcie inną ciężarówkę z naczepy spadła tafla lodu. Z dużą siłą przebiła przednią szybę i raniła go w twarz.

- Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej, na szczęście jego życiu nic nie zagraża - poinformowała nadkomisarz Aneta Berestecka , oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Kierowca, który nie przygotował swego pojazdu do drogi, odpowie przed sądem. Policja przypomina, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, by korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadącym lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę oraz zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy. Naruszenie tego przepisu może skutkować grzywną w wysokości nawet do 3 tysięcy złotych.