"UWAGA! Gdyby ktoś odebrał ode mnie telefon i pojawiła się podobna sytuacja, to nie ja! Bardzo proszę o kontakt gdyby coś takiego się wydarzyło" - zaapelował w komentarzach wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony.

Z kolei posłanka Matysiak poinformowała, że "sprawa zgłoszona jest już do odpowiednich służb i policji". "Liczę na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona" - dodała.

Do sprawy odniósł się Janusz Cieszyński, wiceminister cyfryzacji.



"Prawdopodobnie kolejny przypadek spoofingu. Prosimy o zgłoszenie sprawy na policję lub do CERT Polska" - napisał.



W kolejnym wpisie dodał, że "cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów".

Reklama

"Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji" - podkreślił.

Spoofing to grupa ataków na systemy teleinformatyczne polegająca na podszywaniu się pod inny element systemu informatycznego.



ZOBACZ: "Tu infolinia banku", czyli uwaga na spoofing. Jeden nierozważny ruch i oszuści wyczyszczą twoje konto





Informacje o bombie z telefonu Brejzy

Podobna sytuacja spotkała kilka dni temu mecenas Dorotę Brejzę , żonę senatora Krzysztofa Brejzy, który według informacji kanadyjskiego Citizen Lab miał być inwigilowany systemem Pegasus.

Z numeru kancelarii adwokackiej należącej do Brejzy w ubiegłą środę wieczorem wysyłano m.in. fałszywe informacje o podłożeniu bomb w szpitalach w regionie. W tej sprawie postępowanie prowadzi kujawsko-pomorska policja.