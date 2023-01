Premier: Będziemy się starali, aby ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu

Szef rządu oraz minister zdrowia byli pytani podczas wtorkowej konferencji m.in. o to, kiedy projekt dotyczący Krajowej Sieci Onkologicznej trafi do Sejmu oraz czy pilotaże uruchomione w czterech województwach zostaną przedłużone.

- Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu; jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii pilotażu, oświadczył, że został on przedłużony do końca pierwszego kwartału. - Ale nie dlatego, że zakładamy, że tak późno wejdzie w życie ustawa - zaznaczył.

- Przedłużyliśmy ten pilotaż, aby ośrodki, które realizowały opiekę nad pacjentem onkologicznym, zgodnie z tymi standardami, które są zawarte w projekcie ustawy, nie musiały na tę chwilę do uchwalenia ustawy przestać realizować świadczenia zgodnie z tymi założeniami - wyjaśnił Adam Niedzielski.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Jakie ośrodki będą tworzyły strukturę?

W informacji w wykazie prac rządu informowano, że strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.