Do kradzieży z włamaniem w jednym z warszawskich kościołów doszło kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Jak podają policjanci ze Śródmieścia, sprawca przyszedł do świątyni i sprawdził przez okienko, co dzieje się w parafialnym kiosku, a następnie wrócił z łomem i wyważył drzwi.