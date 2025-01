Oblały farbą warszawską Syrenkę. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ zakończyła śledztwo przeciwko aktywistkom Ostatniego Pokolenia , które oblały farbą Syrenkę na warszawskim Powiślu. W piątek prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia.

Warszawska prokuratura: Straty wyceniono na ponad 360 tys. zł

"Julia P. i Marianna J. są oskarżone o to, że w dniu 8 marca 2024 roku w Warszawie, (...) wspólnie i w porozumieniu, dokonały uszkodzeń samej rzeźby Syrenki, niecki fontanny i cokołu kamiennego z piaskowca" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

"Spowodowały straty o łącznej wartości 361.607,36 złotych na szkodę m. st. Warszawy , tj. o czyn art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków" - napisał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. By wycenić straty, prokuratura poprosiła o specjalistyczne opinie z zakresu historii sztuki i kamieniarstwa . Uzyskano także opinię sądowo-psychiatryczną .

Aktywistki Ostatniego Pokolenia nie przyznały się

Obie podejrzane nie przyznały się do czynu i odmówiły składania wyjaśnień. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego i nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości szkody.