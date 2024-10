Jak informuje IMGW nad wschodnią połową Europy, w tym w Polsce, dominuje wyż znad Białorusi. Kraj pozostaje w masie powietrza polarnego kontynentalnego, co oznacza, że w ciągu najbliższych dwóch dni będzie cieplej na zachodzie i nieco chłodniej na wschodzie kraju.

W niedzielę na wschodnich terenach będzie bezchmurnie lub wystąpi zachmurzenie małe, a na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, pod koniec dnia na Pomorzu stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 12 st. C na wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 19 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h. Mocniejsze porywy wystąpią także na Pomorzu. Reklama

Prognoza pogody na niedzielę. Korzystne warunki na koniec weekendu

"Utrzymująca się słoneczna i sucha pogoda w całej Polsce będzie korzystnie wpływała na organizm człowieka. Jedynie na Pomorzu w czasie mocniejszych porywów wiatru można spodziewać się przejściowego słabnięcia korzystnych warunków biometeorologicznych do obojętnych" - podał w niedzielę IMGW.

W nocy na wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, a na Pomorzu duże. Na zachodnim wybrzeżu słabe opady deszczu. Po północy, na południowym wschodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 300 m, nad ranem lokalnie do 100 m.

Temperatura minimalna od 0 st. C na wschodzie (przy gruncie spadek temperatury do -3 st. C), około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Cieplej będzie na zachodnim wybrzeżu, tam 12 st. C. Za to najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie temperatura spadnie do -3 st. C. Reklama

Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, na południu i północy miejscami porywisty, z kierunków południowych. Synoptycy informują także o porywach wiatru do 70 km/h wysoko w górach.

Prognoza pogody na poniedziałek. Pojawi się deszcz

W poniedziałek wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie kraju przeważnie duże. Na Pomorzu, a pod koniec dnia również na Warmii, okresami opady deszczu. Rano na południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura maksymalna od 13 st. C na wschodzie, około 16 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

