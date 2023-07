"Kontakt z tą rośliną może być niebezpieczny". Lasy Państwowe ostrzegają

Lasy Państwowe zamieściły na swoim koncie w mediach społecznościowych ostrzeżenie przed barszczem Sosnowskiego . To roślina, która pojawia się na terenie całej Polski w sezonie letnim. Szczyt przypada na czerwiec-lipiec, choć pierwsze rośliny można zaobserwować już w maju.

Groźny barszcz Sosnowskiego. Lasy Państwowe ostrzegają

"Kontakt z tą rośliną może być niebezpieczny, powodujący bolesne oparzenia skóry, gdy ta wystawiona jest na działanie promieni słonecznych. Pierwsze objawy mogą wystąpić już nawet po kilkunastu minutach" - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

Leśnicy zalecają unikanie tej rośliny. W sytuacji, kiedy koniecznie trzeba przejść w jej zasięgu, ważne jest zakrycie ciała, tak by roślina nie miała kontaktu ze skórą. Warto także posmarować ciało filtrem przeciwsłonecznym.

Gdy jednak dojdzie do kontaktu z rośliną, należy szybko przemyć miejsce oparzenia i zakryć je, by nie docierały do niego promienie słoneczne. Konieczna jest także wizyta u lekarza. Rany po takim oparzeniu często są bardzo rozległe i goją się przez długi czas.

Likwidacja na własną rękę? To niebezpieczne

"Pamiętajcie, by stanowisk barszczu nie próbować likwidować samodzielnie! Jest to niebezpieczne, a dodatkowo zdarzają się pomyłki z rodzimymi, niegroźnymi gatunkami dużych roślin baldaszkowatych - szczególnie dotyczy to dzięgieli i arcydzięgieli. Do rośliny najlepiej nie podchodzić, a o miejscu występowania powiadomić urząd gminy, straż miejską, a jeśli są to grunty leśne - miejscowe nadleśnictwo" - czytamy w zaleceniach.

Co więcej, w sieci powstała mapa , która pozwala sprawdzić, gdzie znajduje się barszcz Sosnowskiego. Po kliknięciu w dany region, możemy sprawdzić, gdzie roślina występuję w największym skupisku. Sami także możemy zgłosić, że natrafiliśmy na barszcz Sosnowskiego, ostrzegając przed nim innych spacerowiczów.

Z mapy wynika, że w Polsce zgłoszono już pierwsze w tym roku występowanie tej rośliny. Autorzy strony wskazują przy tym, że barszcz Sosnowskiego nie występuje tylko na terenach wiejskich, z gęstą roślinnością, ale i w miastach.

W połowie czerwca informowano m.in. o barszczu zlokalizowanym na terenie Wrocławia:

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która występuje na terenie całego naszego kraju. Przywędrowała do nas w latach 50. ubiegłego wieku ze Związku Radzieckiego. Początkowo uznawano ją za doskonale nadającą się na paszę dla zwierząt. Jej szkodliwy wpływ jednak szybko dostrzeżono. Niestety za późno, by pozbyć się barszczu Sosnowskiego na stałe. Jest to roślina wysoce inwazyjna i trudna do zwalczenia.

