Informacja o złożeniu projektu zmian w Kodeksie wyborczym przez posłów PiS pojawiła się w czwartek 22 grudnia.

Kodeks wyborczy. PiS z nową ustawą

Przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł PiS Marek Ast.

- Chcemy wprowadzić zmiany, które będą profrekwencyjne z jednej strony, a z drugiej strony - dotyczące większego docenienia mężów zaufania, likwidacji oddzielnych komisji wyborczych - jednych dla przeprowadzenia, drugich dla ustalenia wyników wyborów - powiedział poseł PiS.

Jak dodał, przepisy wprowadzają też działania komisji w komplecie, a nie liczenia głosów w podgrupach.

So sprawy odniósł się także rzecznik PiS. - Złożona ustawa dotycząca zmian w Kodeksie Wyborczym jest realizacją naszych zapowiedzi. Proponowane zmiany mają jeszcze bardziej zdemokratyzować wybory w Polsce poprzez podjęcie działań profrekwencyjnych i prodemokratycznych - powiedział Rafał Bochenek.

- Ustawa przewiduje np. możliwość utworzenia obwodowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, liczących 200 lub 300 osób (wcześniej w obwodzie do głosowania musiało mieszkać co najmniej 500 osób - red.). Takich małych miejscowości w Polsce są tysiące. Przez lata osoby te, chcąc zagłosować, musiały jechać do sąsiedniej miejscowości, co nie zawsze było proste, dlatego ustawa rozwiązuje także kwestie transportu do lokali wyborczych zarówno dla niepełnosprawnych, jak i osób powyżej 60. roku życia, wzmacnia status obserwatorów społecznych oraz mężów zaufania - wyliczał rzecznik PiS.

- Przygotowując te przepisy, zależało nam, aby wybory w Polsce jeszcze lepiej urzeczywistniały zasady demokratycznego państwa prawnego i nikt poprzez brak dostępu do lokalu wyborczego nie był wykluczony i pozbawiony prawa do głosowania - podkreślił Bochenek.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. PiS uzasadnia

W uzasadnieniu do zmian przepisów ustawy czytamy, że: "Kodeks wyborczy był nowelizowany wiele razy, lecz zmiany nigdy w sposób istotny nie obejmowały aspektu frekwencyjnego, który wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań polskiej demokracji".

Jednocześnie podkreślono, że projektowane przepisy "stanowią propozycję zmian w zakresie działań na rzecz podwyższenia frekwencji". "Powinny być one skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych oraz zamieszkujących miejscowości bez dostępu do transportu publicznego".