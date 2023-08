Wobec studenta prawa wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Powodem jest jego " działalność publiczna " w mediach społecznościowych, która " nie licuje z godnością uczelni ". Niespodziewanie we wtorkowy wieczór do sprawy włączył się minister edukacji i nauki, który zaprosił młodego działacza prawicy na spotkanie, aby omówić wystąpienie do Rektora UW.

Szafarowicz oskarża przeciwników o falę hejtu

- W tej sprawie z jednej strony uważałem i nadal tak uważam, że należało pokazać hipokryzję tych środowisk, które na ustach mają hasła o miłości, szacunku, tolerancji, a jak przychodzi co do czego, to są zaprzeczeniem wartości, które same głoszą - mówił portalowi wpolityce.pl. - Z drugiej strony to, iż media nagłośniły tę sprawę, pokazując przykład pedofila z PO, było w pewnym sensie szansą na pomoc dla tego chłopaka, by otoczyć go opieką, profesjonalnym wsparciem - dodał.