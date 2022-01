We wtorek 25 stycznia wieczorem Citizen Lab poinformowało o dwóch nowych przypadkach inwigilacji programem Pegasus w Polsce. Oprócz Michała Kołodziejczaka - lidera Agrounii - wymieniono Tomasza Szwejgierta.

Tomasz Szwejgiert. Kim jest?

"Tomasz Szwejgiert został zhakowany 21 razy z Pegasusem od końca marca do czerwca 2019 roku. Włamania rozpoczęły się po tym, jak on i jego współpracownicy wysłali pytania do polskiego rządu dotyczące Kamińskiego" - poinformowała agencja Associated Press. Kim jest mężczyzna, który miał być śledzony Pegasusem?



Tomasz Szwejgiert to dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego portalu "Służby specjalne". Szwejgiert to także współautor książki o szefie służb specjalnych, czyli ministrze spraw wewnętrznych i administracji Mariuszu Kamińskim. Publikacja nosi tytuł "Kamiński"





Tomasz Szwejgiert śledzony Pegasusem? Żaryn komentuje

Szwejgiert, zanim został dziennikarzem, miał pracować dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tym doniesieniom przeczą jednak słowa rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. W wywiadzie dla Associated Press Stanisław Żaryn podkreślił, że "związek Tomasza Szwejgierta z tajnymi służbami jest nieprawdziwy, a on sam został oskarżony o poważne przestępstwa gospodarcze".



W rozmowie z AP Szwejgiert przekazał, że jest niewinny i odsiedział dwa wyroki za przestępstwa, których nie popełnił. Jak przypomina GAzeta.pl, dziennikarz został zatrzymany w 2017 i 2020 roku. Za drugim razem CBA ujęło go wraz z kilkoma innymi osobami. Sprawa miała dotyczyć fikcyjnych faktur VAT.