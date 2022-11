Kilkanaście tysięcy zł dofinansowania. Czy ty też możesz z niego skorzystać?

Polska

Już ponad milion polskich domów korzysta z paneli fotowoltaicznych. Zastanawiasz się, czy nie dołączyć do tego grona? Jeśli tak, to podpowiadamy skąd można otrzymać wsparcie na zakup paneli słonecznych. Wyjaśniamy też, kto może ubiegać się o dofinansowanie oraz do kiedy trzeba złożyć wniosek.

Zdjęcie Zastanawiasz się nad założeniem paneli fotowoltaicznych? Oto z jakiego dofinansowania możesz skorzystać / 123RF/PICSEL