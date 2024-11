Zarówno w całym kraju, jak i samej Warszawie trwają obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nad spokojnym przebiegiem święta czuwa policja, która zabezpiecza poszczególne wydarzenia i interweniuje za każdym, gdy jest to konieczne.

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że do godziny 12 w mieście zatrzymano 36 osób - 30 z nich posiadających narkotyki oraz sześć osób poszukiwanych. "Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Święto Niepodległości. Policja interweniowała wobec 75 osób

Policja podkreśla, że do ich jednostek doprowadzono także osoby, które miały przy sobie niebezpieczne przedmioty , takie jak noże, pałki teleskopowe i kastety.

Marsz Niepodległości. Utrudnienia na ulicach Warszawy

Policja informuje również, że w związku z licznymi zgromadzeniami na ulicach Warszawy ograniczenia w ruchu drogowym występują na alejach Jerozolimskich, Moście Poniatowskiego i alei Poniatowskiego, a także na ulicy Marszałkowskiej od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej.

Nieprzejezdne pozostają też Wał Miedzeszyński od Mostu Świętokrzyskiego do ulicy Zwycięzców, aleja Zieleniecka od Ronda Waszyngtona do ulicy Targowej i ulica Francuska od Ronda Waszyngtona do ulicy Lipskiej.