Kiedy ćwiczenia wojskowe rolników? Jest decyzja MON

"MON zadeklarowało, że w sierpniu bieżącego roku rolnicy nie będą powoływani do odbycia ćwiczeń wojskowych . Wyjątek stanowią ci, którzy wyrazili na to zgodę. Ponadto resort obrony, zgodnie z sugestią MRiRW, poinformował, że rolnicy będą powoływani na ćwiczenia wojskowe w okresie jesienno-zimowym, kiedy natężenie prac w gospodarstwach jest mniejsze niż wiosną czy latem" - poinformowała w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podała agencja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało wcześniej do Ministerstwa Obrony Narodowej pismo w sprawie zwolnienia rolników z ćwiczeń wojskowych , które wynikało z licznych próśb, jakie trafiały w tej sprawie do resortu.

MON. Rolnicy wezwani na ćwiczenia wojskowe jesienią

Powoływanie żołnierzy rezerwy na szkolenia to naturalne działanie związane z utrzymywaniem ich gotowości bojowej . Na ćwiczenia powoływane są osoby będące częścią pasywnej rezerwy, zwłaszcza te z przydziałami mobilizacyjnymi.

Mogą oni być powoływani na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe - do 30 dni, długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni oraz rotacyjne trwające łącznie do 30 dni z przerwami w ramach jednego roku.