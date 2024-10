Ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym przewiduje rozpatrzenie wniosku w ciągu 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia . Przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a informację o jego przyznaniu wnioskodawca otrzymuje na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jeżeli interesant nie poda ww. adresu poczty we wniosku, powinien zostać poinformowany o możliwości odebrania informacji w trakcie składania dokumentów. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje jego wypłaty .

Gminy są zobowiązane do wypłaty bonu energetycznego niezwłocznie po jego otrzymaniu odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jednak wiele samorządów zgłasza obecnie problemy z wypłatą dodatkowego świadczenia .

Bon energetyczny. Co blokuje wypłatę?

Gminy wypłacają bon energetyczny z dotacji celowych otrzymanych za pośrednictwem wojewodów z budżetu państwa. Wypłata świadczenia jest zatem zależna od posiadania niezbędnych środków . Jednak coraz więcej samorządów jest zmuszonych do informowania mieszkańców o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i wypłaty bonu energetycznego w związku z brakiem niezbędnych dotacji z budżetu państwa . Taka sytuacja została odnotowana m.in. w Nowej Rudzie, czy Świętochłowicach. "Fakt" wymieniał również inne miejscowości, takie jak Annopol lub Opatów.

Gminy informują, że opóźnienia nie są związane z opieszałością urzędów , a jedynie brakiem niezbędnych środków do rozdysponowania. Samorządy zapewniają, iż wypłata bonów energetycznych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na realizację zadania oraz ich przyjęciu do planu finansowego.

Z najnowszych informacji wynika ponadto, że niektóre samorządy rozdysponowały środki. Małopolski Urząd Wojewódzki podaje, że 16 października do samorządów zostały przekazane środki na wypłatę bonu energetycznego. To blisko 62 mln zł. Podobne informacje napływają także z Mazowsza, gdzie również rozpoczęło się przekazywanie funduszy do gmin.