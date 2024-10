Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne , które przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, którego miesięczny próg dochodowy za 2023 rok nie przekracza określonych limitów. Mowa tutaj o 2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym . Wnioski o przyznanie bonu można było składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane .

Kiedy wypłata bonu energetycznego?

Urzędy gminy mają 60 dni na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku o wypłatę bonu energetycznego . Dodatek jest jednorazowy i powinien zostać wypłacony do 31 grudnia 2024 r . Szybkość przyznawania bonów energetycznych jest uzależniona od liczby złożonych wniosków do organów administracji.

Bon energetyczny. Jakie kwoty?

Druga, podwyższona kwota świadczenia przysługuje tylko wtedy, gdy główne źródło ogrzewania budynku jest zasilane energią elektryczną. Ponadto w przypadku źródeł działających wcześniej, musi być ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 1 kwietnia 2024 roku. W sytuacji zgłoszenia lub wpisania takiego źródła ciepła do CEEB po raz pierwszy może to nastąpić po 1 kwietnia 2024 r.