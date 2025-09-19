Podstawą procedury jest ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach. To ona reguluje, kto i w jakiej formie może występować z takim wnioskiem. W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się tym Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów. Petycje mogą składać pojedynczy obywatele, ale również organizacje, zrzeszenia, grupy obywateli czy instytucje.

Jak przygotować i złożyć petycję do prezydenta?

Najważniejsze jest jasne sformułowanie żądania. W petycji trzeba opisać, jakich działań oczekujemy i poprzeć to argumentami. Dokument można złożyć na kilka sposobów: tradycyjnie pocztą na adres Kancelarii Prezydenta RP, osobiście w Biurze Podawczym przy ul. Wiejskiej w Warszawie, a także drogą elektroniczną.

Warto oznaczyć przesyłkę hasłem "Petycje", co ułatwia jej szybkie skierowanie do odpowiedniej komórki. Każdy wnioskodawca ma też prawo zdecydować, czy jego dane osobowe zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli nie wyrazi na to zgody, w BIP-ie pojawi się jedynie treść samej petycji. Po przyjęciu dokument trafia do właściwych prawników, którzy sprawdzają jego zasadność i kompetencje adresata. Może się zdarzyć, że sprawa zostanie przekazana innej instytucji, jeśli nie leży w gestii prezydenta.

Wzór petycji do prezydenta

Przygotowaliśmy przykładowy wzór petycji do prezydenta. Prawidłowo wypełniony zostanie potraktowany jako pełnoprawne pismo oficjalne.

PETYCJA

Warszawa, dnia ……………………..

Do

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

za pośrednictwem

Kancelarii Prezydenta RP

Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Wnioskodawca:

imię i nazwisko / nazwa organizacji

adres do korespondencji

(e-mail i telefon - opcjonalnie)

Przedmiot petycji

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o … [tutaj wpisz konkretny postulat, np. podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów dotyczących refundacji leków przeciwbólowych].

Uzasadnienie

Petycja wynika z potrzeby … [tu wnioskodawca opisuje, dlaczego sprawa jest ważna, jakie problemy występują w obecnym stanie prawnym, kto na nich traci, jakie będą korzyści z proponowanej zmiany].

Prośba o nieujawnianie danych

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, proszę o nieujawnianie moich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpis:

Im lepiej przygotowana i uzasadniona petycja, tym większe ma szanse na realny wpływ na działania państwa. Pismo pozbawione danych autora nie będzie rozpatrzone.

Co się dzieje z wysłaną petycją?

Kancelaria Prezydenta ma obowiązek rozpatrzyć petycję obywatela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy wystąpią okoliczności niezależne od organu uniemożliwiające rozpatrzenie petycji w tym terminie, możliwe jest jego przedłużenie.

Jeśli Kancelaria Prezydenta uzna, że petycja została złożona do niewłaściwego organu, przekaże ją dalej. Ma na to 30 dni od momentu jej przyjęcia i jest zobowiązania poinformować o tym autora. O decyzjach związanych ze złożoną decyzją Kancelaria również powiadomi autora dokumentu.

Jakie petycje trafiają do prezydenta?

Obywatele kierują do głowy państwa bardzo różnorodne postulaty. Niedawno złożono petycję w sprawie leków przeciwbólowych, w której autor apeluje o nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz prawa farmaceutycznego. Inny obywatel domaga się zmiany definicji pojęcia "Zwierzęta domowe". Kieruje nim chęć powstrzymania uboju koni.

Wcześniej pojawiła się też petycja dotycząca zmiany Konstytucji RP, związana z procedurą wyboru prezydenta w wyjątkowych sytuacjach. Zgłaszane były także propozycje dotyczące polityki prorodzinnej, np. w zakresie zwiększenia dzietności w Polsce. Inne petycje dotyczyły kodeksów prawa karnego i pracy, podniesienia wysokości zasiłków stałych czy też modyfikacji symboli państwowych.

Źródło: gov.pl, prezydent.pl

Co naprawdę uderzyło w dom w Wyrykach? Polsat News