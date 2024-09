Ewa* ma 60 lat. Od ubiegłej wiosny praktycznie nie wychodzi z domu. Śpi najwyżej jedną, dwie godziny na dobę, a gdy już wstanie doskwierają jej bardzo silne stany niepokoju , które wymuszają kilkugodzinne chodzenie po domu, co - przy ogromnym zmęczeniu wynikającym z bezsenności - stanowi poważne wyzwanie dla organizmu.

Jej skóra bardzo piecze na niemal całym ciele, jak przy dotkliwym poparzeniu słonecznym. Mięśnie klatki piersiowej i brzucha są bez przerwy napięte , co powoduje duże trudności w oddychaniu, a niekiedy prowadzi do omdleń, dlatego Ewa musi wspomagać się zażywaniem tlenu w aerozolu. Wszystkiemu towarzyszą bóle mięśni i kości oraz poczucie wewnętrznego "rwania", a także drgawki, uniemożliwiające wykonywanie codziennych czynności bez wielkiego wysiłku.

Benzodiazepiny. Historia uzależnienia, które trwa od niemal 30 lat

Wszystko zaczęło się na początku 1996 roku, gdy 32-letnia Ewa zmagała się z zawrotami głowy. Trafiła wtedy do kręgarza, który zwalczył jej problem za pomocą masaży. Niestety krótko później pojawiły się szumy w uszach i pogorszenie wzroku . Poszła więc do lekarza ogólnego, a ten po raz pierwszy przepisał jej benzodiazepinę - diazepam , który zażywała przez tydzień.

Jesienią młode małżeństwo przeprowadziło się do domu jednorodzinnego. Dariusz wyjechał do pracy za granicę, a jego żona została sama z małym synkiem. Wtedy zaczęła czuć się coraz gorzej - była poddenerwowana, a jakość snu systematycznie spadała. Lekarz ogólny znów dał jej receptę na lek zawierający klorazepan , ponownie bez informacji o ryzyku. Pomogło tylko na jakiś czas, więc kolejna porada i kolejna benzodiazepina - tym razem klonazepam , również bez ostrzeżenia.

W końcu lekarz ogólny zaprotestował i nie chciał wystawiać następnych recept, dlatego dał skierowanie do specjalisty. Tak Ewa trafiła do psychiatry, ale ten bezwiednie dalej przepisywał klonazepam , który brała przez 12 lat . Aż przestał dawać efekty.

Uzależnienie od benzodiazepin. "Nie mieliśmy świadomości, jak groźne są te leki"

Po kilkunastu latach brania klonazepamu Ewa otrzymała receptę na estazolam, będący pochodną benzodiazepiny . Preparat pomagał, dlatego dawkowała go regularnie przez kolejne sześć lat. Niemal dwie dekady po łyknięciu pierwszej tabletki z tej grupy psychotropów psychiatra stwierdził, że nadszedł czas na odstawienie leku.

- Żona zmniejszała dawkę stopniowo przez trzy miesiące i wytrzymała kolejne trzy bez tabletek, ale objawy odwykowe zaczynały być tak silne, że wróciła do estazolamu . Po następnych czterech latach chciała wreszcie żyć bez tych leków i sama zdecydowała zmniejszyć dawkę, ale tym razem przez cały rok i osiągnęła sukces - opowiada Dariusz.

Mąż podkreśla, że po ponad 20 latach stosowania benzodiazepin ani on, ani jego żona wciąż nie mieli świadomości, jak groźne są skutki zażywania tych leków. - Po skutecznym odstawieniu Ewa ich nie brała. Poza sytuacją, kiedy w 2020 roku zmarł jej ojciec. Ale to był tylko jeden raz. I tak minęły cztery lata bez tabletek . Żyliśmy normalnie - słyszymy.

Covid nakręcił spiralę. "Gdybyśmy wiedzieli, jakie są skutki, wyrzucilibyśmy leki"

Niedługo później pojawiły się objawy odstawienne , dlatego przestraszona Ewa poszła do psychiatry. Lekarz przepisał jej receptę na lek z diazepamem w bardzo małych dawkach. Środki nie pomagały, a dolegliwości były coraz silniejsze, dlatego otrzymała kolejną receptę, tym razem na przeciwpadaczkową pregabalinę . Po niej czuła się jednak bardzo źle - była otumaniona i nie mogła zebrać myśli.

Terapia oboma lekami trwała sześć tygodni, ale Ewa ciągle czuła się fatalnie. Małżeństwo trafiło ostatecznie do ogólnopolskiego eksperta, który specjalizuje się w zwalczeniu uzależnień. Psychiatra jeszcze bardziej skrócił czas przyjmowania diazepamu, co wywołało szok organizmu i zdaniem małżeństwa jeszcze bardziej pogorszyło sytuację.

Na przełomie zeszłych 17 miesięcy małżeństwo było co najmniej u kilku innych lekarzy psychiatrów i neurologów, którzy przepisywali kolejne leki wyłącznie nasilające poważne i niepokojące objawy. Wszystko to mimo że ostatnią dawkę benzodiazepin Ewa zażyła 13 czerwca 2023 roku.

Benzodiazepiny zniszczyły ich życie. "Wielu tego nie wytrzymuje"

W poczuciu bezradności małżeństwo trafiło na międzynarodowe forum poświęcone walce z uzależnieniem od benzodiazepin. Przez lata opisano tam setki tysięcy podobnych historii. Dariusz i Ewa dotarli też do publikacji brytyjskiej psychofarmakolożki prof. Heather Ashton.

Lekarka poświęciła całą swoją karierę zawodową badaniom nad benzodiazepinami. Dowiodła, że leki - uważane niegdyś za bezpieczne - mają silny potencjał uzależniający. Opracowała też metodę wychodzenia z nałogu poprzez indywidualną, stopniową kontrolę tempa zmniejszania dawek , co może trwać średnio miesiące, a nawet lata. Wydała też podręcznik pod tytułem "Benzodiazepiny: Jak działają, jak je odstawić" , który został przetłumaczony na 11 języków, w tym na język polski.

Uczona twierdzi, że skuteczne odstawienie benzodiazepin powinno zajść przy jednej - choć długotrwałej - próbie , ponieważ każde kolejne sięganie po psychotropy tylko wzmaga objawy odwykowe. - To wszystko wiemy dopiero teraz, ale dolegliwości wciąż się pogarszają - mówi Dariusz, podkreślając przypadek swojej żony, która mimo odstawienia ponownie sięgała po leki.

- Na forum praktycznie wszyscy, którzy odstawili leki bardzo szybko, nie mogą wrócić do zdrowia i cierpią coraz mocniej. Wiele osób tego nie wytrzymuje i popełnia samobójstwo - dodaje mąż, przytaczając historie dwóch kobiet - 48-letniej Christine Anne Narloch oraz 59-letniej Bonnie.

Pytania o benzodiazepiny. "Dlaczego lekarze ogólni mają prawo wypisywać te leki?"

Dariusz - mierząc się na co dzień z cierpieniem żony - z trudem opisał nam dolegliwości Ewy. Tłumaczy, że niektórych z nich sam nie jest w stanie do końca zrozumieć, ponieważ "wydają się być nierealne". Początkowo w walce pomagał im syn, jednak skala problemów go przerosła.