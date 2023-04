Już niedługo za butelki szklane, plastikowe i puszki trzeba będzie zapłacić 50 groszy kaucji. Tak wynika z rządowego rozporządzenia. Informacje o kaucji mają być umieszczone na opakowaniach. Klienci będą chcieli ją odzyskać w momencie zwrotu opakowań. Jednak - jak się okazuje - dla sklepów wielkopowierzchniowych będzie to obowiązek, ale mniejsze przedsiębiorstwa będą miały w tej kwestii na razie wybór.

Reklama

Powszechny system kaucyjny. Od kiedy nowe przepisy?

System kaucyjny w Polsce już niedługo przejdzie spore zmiany. Projekt rozporządzenia uwzględnia dopłaty klientów w wysokości 50 groszy do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz puszek z metalu o pojemności do 1 litra.

Zobacz więcej: Cena prądu po przekroczeniu 2000 kWh. Sprawdź, ile zapłacisz

Według wstępnych zapowiedzi nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku, co oznacza, że kupujących dotkną podwyżki. Kaucję będzie można jednak odzyskać.

Kogo obejmie nowy system kaucyjny?

System kaucyjny ma objąć przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek spożywczy napoje w wyżej wymienionych opakowaniach. Będą oni zobligowani do umieszczenia na opakowaniach informacji o wysokości kaucji. Z kolei na sprzedawcach w sklepach będzie spoczywał obowiązek pobrania opłaty . Na razie nowe przepisy mają objąć duże sklepy. Będą one zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji.

Zobacz więcej: 50 groszy kaucji. Do jakich opakowań będzie doliczona opłata?

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że: "przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym".

Dobrowolna kaucja dla mniejszych przedsiębiorstw. Co to oznacza?

Dla mniejszych punktów handlowych zwrot kaucji ma być dobrowolny. Jak się okazuje takie placówki i tak będą musiały dołączyć do systemu i kaucję od objętych nią produktów pobierać.

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, że "przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt, z wyłączeniem opakowań objętych systemem kaucyjnym, selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach , które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady".

Ma także obowiązywać opłata produktowa . To tzw. kara za nieosiągnięcie ustawowego poziomu recyklingu i odzysku opakowań. Ma ona zachęcić do poddawania produkowanych odpadów opakowaniowych recyklingowi i do ich skuteczniejszego selektywnego zbierania.

Jak wygląda system kaucyjny w innych państwach europejskich?

System kaucyjny w Polsce nie będzie pierwszym. Podobne regulacje obowiązują już w Unii Europejskiej, m.in. w Chorwacji, Finlandii oraz Niemczech. W Chorwacji trzeba zapłacić za opakowanie 0,07 EUR. Kaucja w Finlandii zależy od rodzaju opakowania (szkło: 0,1 EUR; metal: 0,15 EUR; plastik: od 0,10 do 0,40 EUR). U sąsiadów zza naszej zachodniej granicy kaucja wynosi 0,25 EUR.