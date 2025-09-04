W sprawie katastrofy F-16 przesłuchano dotychczas 48 świadków - przekazał Skiba. Prokurator przypomniał, że służby dysponują tzw. czarną skrzynką, wspomniał również o kamerze zmarłego majora Krakowana, która została odnaleziona podczas oględzin miejsca zdarzenia.

- Okazuje się, że przedmiot jest sprawny, znajdują się na nim stosowne nagrania, które zostały zgrane. Zostanę one dokładnie sprawdzone i porównane z pozostałymi dowodami - przekazał.

Wkrótce więcej informacji...

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nie żyje Maciej "Slab" Krakowian

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. Jak dowiedziała się Interia, z powodu katastrofy F-16 wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe przeprowadzane na tych maszynach.

