Biedronka. Kasjerka ostrzega klientów sklepu

Na nagraniu, kasjerka publikująca film, wciela się w rolę klientki , która wchodzi do sklepu i odbiera połączenie z nieznanego numeru.

- Masakra, piąty raz do mnie dzwoni jakiś obcy numer . Skąd oni mają mój numer - mówi z oburzeniem kobieta.

Po chwili na ekranie widzimy napis "5 minut później..." i przechodzimy do sceny, w której ta sama klientka podaje na głos swój numer telefonu przy kasie podczas płacenia.

Ostrzeżenie dla klientów Biedronki. Uwaga na dane

Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych ma być przestrogą dla tych, którzy nie noszą przy sobie karty stałego klienta Biedronki i podczas płacenia podają na głos swój numer telefonu , by "nabić punkty".

Takie zachowanie może doprowadzić do tego, że ktoś stojący w kolejce usłyszy i zanotuje kontakt do nas, aby później wykorzystać go w niepożądany sposób.