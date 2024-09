"W związku z trudną sytuacją powodziową w kraju (...) została podjęta decyzja o blokadzie środków w budżecie w wysokości 3 098 000 zł, obowiązującej do końca roku budżetowego " - napisano, dodając, że zmiany nie będą miały konsekwencji w funkcjonowaniu urzędu.

Pieniądze w pierwotnym założeniu miały zostać przeznaczone m.in. na nagrody dla pracowników kancelarii, a także inwestycje , które są możliwe do przesunięcia w czasie.

Jednocześnie Małgorzata Paprocka zapewniła, że pracownicy kancelarii nadal będą analizować możliwości reorganizacji budżetu, co może umożliwić wprowadzenie kolejnych oszczędności .

To kolejna decyzja Andrzeja Dudy związana z sytuacją powodziową w południowo-zachodniej Polsce. Wcześniej minister Małgorzata Paprocka ujawniła, że prezydent planuje przekształcenie ośrodka w Wiśle w tymczasową szkołę , gdzie dzieci z terenów dotkniętych powodzią będą mogły kontynuować naukę.

Powodzie w Polsce. Prezydent apeluje do ministra rolnictwa

W niedzielnym przemówieniu, w trakcie Dożynek Prezydenckich w Warszawie prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego o znalezienie specjalnych funduszy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi .

- Polski rolnik wymaga wszechstronnej opieki państwa . musi się znaleźć dla niego wsparcie, bezpieczeństwo i pewność tego, że będzie się mógł odbudować, co wymaga specjalnych nakładów - mówił.

- Dziś walczy z żywiołem 33 tysięcy strażaków PSP, a także ochotników, po to, by uratować mienie, życie i wszystko, co tak niezwykle cenne dla naszej działalności - powiedział.