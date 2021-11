Kamil Durczok nie żyje. Rodzina nie życzy sobie mediów na pogrzebie

Polska

Dominik Durczok, brat zmarłego we wtorek Kamila Durczoka, zaapelował do przedstawicieli mediów, by nie brali udziału w pogrzebie dziennikarza. "Bardzo prosimy o uszanowanie naszej decyzji" - napisał.

Zdjęcie Kamil Durczok nie żyje / KASIA ZAREMBA/AGENCJA SE / East News