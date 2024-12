Jeszcze nie możemy odetchnąć z ulgą. Niebezpieczna pogoda wraca

Pogoda wyjątkowo ciepła

Ciepło już od samego rana. O godzinie 6:00 w Szczecinie i Słubicach zanotowano 11,6 st. C. To zapowiedź wysokich temperatur również w ciągu dnia. W najchłodniejszej Suwalszczyźnie synoptycy spodziewają się 7 stopni, a w centrum około 10 st. C. Najcieplej będzie miejscami na południu kraju: do 14 stopni Celsjusza.