Alergia na pyłki to sezonowy koszmar wielu Polaków. Jak podaje NFZ, na różne rodzaje alergii cierpi prawie połowa populacji naszego kraju, alergiczny nieżyt nosa dotyka natomiast nawet 8 mln osób.

Uczulenie na pyłki roślin najbardziej daje się we znaki od połowy maja do końca lipca, ponieważ stężenie alergenów w powietrzu jest wtedy największe. Sezon pyłkowy trwa jednak od wczesnej wiosny, do późnej jesieni i daje się we znaki alergikom.

Katar sienny. Czym jest alergia na pyłki?

Polskie Towarzystwo Alergologiczne tłumaczy, że "alergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych". Są one nazywane alergenami. Część z nich występuje całorocznie (np. kurz, sierść zwierząt, pierze itp.) inne - jak pyłki traw i drzew - sezonowo. Niepokojący jest fakt, że alergików z każdym rokiem przybywa.

Uczulenie na pyłki roślin może wywoływać różne reakcje. Do najpopularniejszych z nich należą:

swędzące, zaczerwienione, piekące i nadwrażliwe na światło oczy ,

, nieżyt nosa ,

, kaszel, uczucie drapania w gardle,

ból głowy, zmęczenie , uczcie senności,

, uczcie senności, swędzące uszy,

sucha, zaczerwieniona i swędząca skóra.

W wielu przypadkach objawy alergii są podobne do przeziębienia, a nawet do COVID-19, a ich nasilenie zależy od tego, jak silną reakcję w organizmie wywołują alergeny.

Alergia na pyłki roślin. Co pyli w maju?

Maj to miesiąc, na który przypada największe natężenie kwitnienia oraz pylenia roślin. Jak podaje GIS, obecnie pyli wiele rodzajów traw oraz porastająca łąki i miejskie trawniki babka. Alergię może wywoływać także szczaw i pokrzywa.

Maj to również okres pylenia drzew, takich jak dąb, sosna czy brzoza.

Pyłki traw należą do najczęstszych alergenów. Pylą one od maja aż do września, jednak w sezonie letnim ich stężenie w powietrzu nieco spada.